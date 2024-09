L’evento a Caltanissetta: Serena Brancale in via Libertá, DJ set con Dino Sole e Max Cacciatore sulla strada della movida nissena

A Caltanissetta, per la rassegna “il Settembre è Nisseno” voluta e disegnata dall’assessorato Eventi e Spettacoli guidato da Salvatore Perantoni, Via Libertà, la strada della movida nissena, si trasformerà in una grande arena a cielo aperto: mercoledì 4 settembre la “via dei locali” chiude al transito veicolare ed apre alla musica dal vivo. Questa la visione dell’assessore Perantoni su via Libertà. Sarà il concerto di Serena Brancale ad inaugurare questo percorso in questa zona del capoluogo nisseno.

Per la talentuosa artista, che sta spopolando nelle piazze italiane con il suo “Baccalà on Tour, anche Quincy Jones ha tessuto le lodi della sua voce. Sarà un concerto tutto da godere quello della cantante pugliese i cui numeri sui social sono impressionanti.

JE SO’ PAZZO” , cover di uno dei capolavori di Pino Daniele realizzata da SERENA BRANCALE. Il brano vede la collaborazione con RICHARD BONA. Il videoclip è introdotto da un messaggio speciale da parte di Quincy Jones.

Ad arricchire il suo show in via Libertà due dj nisseni della famiglia AltriBpm: Dino Sole e Massimo Cacciatore. AltriBpm è una vera filosofia del concepire un dj set, una visione che guarda al futuro senza tradire le sonorità che hanno fatto la storia della musica dance. Ed è proprio questa filosofia che sorregge la presenza di Dino e Massimo in via Libertà dove “gireranno i dischi” nell’attesa della Brancale sul palco. Tra le 19:00 e le 21:30 chi verrà in via Libertà godrà della loro arte, si perché anche selezionare la musica giusta per un evento è arte. Prezioso sará il loro contributo colmo di tanta esperienza musicale. Dino Sole inizia come dj resident a meta degli anni 70 nella storica discoteca Grog. Gli anni 90 vedono l’avvento della musica house che lo coinvolge ed oggi è considerato uno dei dj all’avanguardia presso location di grande prestigio. Non da meno Massimo Cacciatore, anche lui attraverso un percorso virtuoso di crescita musicale, oggi è considerato un punto di riferimento per le sonorità a lui care come l’Afro, la Classic House e la Deep House.

Ci sono tutti i presupposti per trascorrere una gran serata in via Libertà. Una visione “europea” e dinamica dell’intrattenimento: una strada chiusa al transito che diventa isola pedonale , locali di alto livello che garantiscono servizi di prestigio alla città e che sono considerati un fiore all’occhiello della movida nissena, due dj nisseni “portavoce” di format musicali apprezzati nelle più belle location siciliane dove la consolle diventa veicolo di arte musicale, un artista come Serena Brancale, capace con la sua viùoce e con il suo immenso talento di fare impazzire le piazze italiane durante la tournée estiva. Ed allora, Caltanissetta deve vivere il suo “Settembre è Nisseno” partecipando con entusiasmo e gioia agli eventi del cartellone proposto. “Musica in Liberta”, questo il nome dato all’evento di mercoledì 4 settembre, è un ulteriore possibilità di vivere in maniera diversa Caltanissetta, una ricetta nuova che può dare grandi soddisfazioni alla città in termini di vivibilità e al contempo di crescita economica.