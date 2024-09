Gran successo per gli Open Day della Scuola Calcio Nissa

Gran successo per l’Open Day della Scuola Calcio della Nissa. Tanti i bambini provenienti da tutto il comprensorio nisseno che hanno voluto provare l’ebbrezza di confrontarsi all’interno della scuola calcio della Nissa. Un “Open Day” alquanto proficuo grazie alla nutrita pattuglia di bambini che hanno avuto modo di vedere da vicino e conoscere diversi calciatori della prima squadra della Nissa.

Alla fine l’immancabile foto ricordo e l’emozione per tanti bambini di conoscere i loro campioni con la segreta speranza che, un giorno, possano essere loro stessi a presenziare Open Day per nuove generazioni di talenti calcistici come di ragazzi che vogliono divertirsi giocando a calcio.