Gemellaggio tra la sezione Auser di Serradifalco e quella di Petrosino all’insegna del volontariato e della solidarietà

SERRADIFALCO. Gemellaggio tra la sezione Auser di Serradifalco, di cui è presidente Santo Cavalli, e la sezione Auser di Petrosino in provincia di Siracusa. E’ quanto realizzato tra due realtà dell’Auser tra le più attive e propositive tra quelle che esistono ed operano in Sicilia.

Alla cerimonia di gemellaggio, che s’è svolta presso la sede dell’Auser della cittadina siracusana, erano presenti i presidenti territoriali dell’Auser di Trapani e Caltanissetta Franco Coppola e Totò Pelonero, oltre alla presidente del Cesvop Giuditta Petrillo, storica socia e presidente dell’Auser. Nel corso della cerimonia, il presidente dell’Auser provinciale di Caltanissetta Totò Pelonero ha avuto modo di ribadire il valore e il significato di queste esperienze di gemellaggio che uniscono realtà diverse ma associate dal comun denominatore della solidarietà.

E’ poi intervenuto il vice presidente dell’Auser di Serradifalco, Paolo Miraglia, che ha avuto modo di rimarcare come il gemellaggio con l’Auser di Petrosino costituisce un momento di progresso comune per due realtà che hanno nelle attività al servizio della persona il loro punto di forza. L’Auser di Serradifalco ha donato a quella di Petrosino una targa commemorativa con su scritto: <Per una duratura e proficua collaborazione tesa alla crescita del volontariato e della solidarietà>.