Esplosione della palazzina nel Napoletano: ritrovata morta anche la madre; il bilancio è di 3 morti, 2 feriti e una persona dispersa

E’ salito a tre il numero dei morti nell’esplosione della palazzina di due piani a Saviano nel Napoletano. Anche la mamma dei due bimbi di 4 e 6 anni è stata recuperata morta nelle macerie dell’immobile. Un bilancio terribile quello della deflagrazione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, che ha sventrato la palazzina.

Una bambina di 4 anni e un bambino di 6 anni sono morti assieme alla loro la mamma. Un altro fratellino e il padre sono invece rimasti feriti, l’uomo in modo grave. Un’ottantenne, la nonna, è ancora sotto le macerie. In pratica, è stata distrutta un’intera famiglia. L’esplosione si è verificata in via Tappia, al civico 5. Si tratta di una zona nell’immediata periferia del centro storico di Saviano.