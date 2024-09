Delegazione del Corpo italiano di soccorso in visita al Comune di Gela

GELA. Il capo gruppo del Cisom, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, Antonio Benfatti e l’ addetto ai rapporti istituzionali, Danilo Giordano, hanno fatto visita in Municipio al Sindaco Terenziano di Stefano. Un incontro cordiale, nel corso del quale Benfatti ha donato il crest del Cisom con lo stemma dell’associazione posto su una targa in legno a forma di scudo.

L’associazione opera per dare assistenza alle persone in stato di necessità in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e le istituzioni. E’ stata rinsaldato il rapporto di collaborazione con il Comune per le attività di volontariato e supporto.