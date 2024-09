Crollo della palazzina a Saviano. Continuano le ricerche dei due dispersi: utilizzate dai soccorritori anche sonde con telecamere

Si continua a lavorare a Saviano, nel Napoletano, per ritrovare le due persone coinvolte nella tragedia che stamani ha portato all’esplosione di gas che ha fatto crollare una palazzina di due piani. Nel crollo due persone, padre e un bambino, sono stati ritrovati vivi, mentre due bambini, una di 4 e uno di 6 anni, sono stati ritrovati morti. I soccorritori sono ora alla ricerca della madre e della nonna dei bambini.

I vigili del fuoco, in questo senso, stanno impiegando alcune sonde munite di telecamere per proseguire nella ricerche delle ultime due persone disperse nello scoppio della palazzina. I vigili intanto continuano a scavare a mano, anche per scongiurare rischi di ulteriori crolli. Sul posto è presente il procuratore della Repubblica di Nola Marco Del Gaudio.

Fonte: Ansa