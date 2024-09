Croce Rossa Italiana Caltanissetta. Nuovi Protocolli operativi e Valentina Miraglia nuova referente Unità Mobile di Assistenza ai Fragili

CALTANISSETTA. Importante seduta del consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta presieduto da Sonia Bognanni nella scorsa settimana, con lodevoli approvazioni di atti fondamentali per l’associazione. Grandi manovre nell’area inclusione sociale dove la Delegata Tecnica Territoriale per l’Inclusione sociale Virginia Cipolla ha proposto l’adozione del nuovo protocollo operativo per il funzionamento dei servizi di inclusione sociale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta.

Un protocollo operativo aggiornato che tiene conto dei nuovi servizi offerti dalla Croce Rossa, modellato sulle esigenze del territorio di competenza, quale il Pronto Intervento Sociale h/24, le attività in collaborazione di mensa e di dormitorio, la collaborazione con l’area migrazioni della CRI, il servizio Psicosociale. Il protocollo operativo sulle attività di inclusione sociale è lo strumento operativo “madre” di tutti i servizi di inclusione sociale svolti dal comitato, da esso si articolano le regole per lo svolgimento delle attività a favore dei più deboli assistiti dal comitato.

E’ lo strumento regolamentare ed operativo più importante all’interno dell’area di Inclusione Sociale, per tale ragione le modifiche ad esso sono state curate direttamente dalla delegata tecnica territoriale area inclusione sociale Virginia Cipolla. Altro protocollo operativo approvato, su proposta della referente del servizio Psicosociale dott.ssa Giusy Saporito, il protocollo relativo all’accesso agli operatori CRI al servizio di assistenza psicologica gratuita da parte dei professionisti dell’associazione, un ulteriore passo avanti nella politica di sostegno e sviluppo al volontariato, ed in particolare a favore di tutti i soci dell’associazione, che per varie ragioni, durante le attività svolte, sopportano situazione stressanti, e che necessitano di un supporto valido.

Ulteriore protocollo operativo aggiornato ed approvato, su proposta del consigliere Sylvia Genduso, riguarda il servizio di unità mobile di assistenza ai fragili, un servizio innovativo creato qualche anno fa, ed oggi affiancato dal pronto intervento sociale, al fine di fornire immediata e pronta assistenza nelle emergenze sociali, in costante contatto con la Sala Operativa Provinciale e Sala Operativa Nazionale, attraverso il numero unico di accesso ai servizi 1520, che segnalano eventuali necessità, e con tutte le forze di polizia del territorio che contattano la Sala Operativa per i bisogni sociali urgenti.

Inoltre il servizio offre pasti caldi e pronti a soggetti in estrema difficoltà con consegna al domicilio. Un importantissimo servizio per la collettività che ha visto, nella stessa seduta, la nomina della nuova referente nella persona della dott.ssa Valentina Miraglia, assistente sociale con un curriculum di rispetto, persona dalle grandi doti morali ed umane, una professionista nel settore dell’inclusione sociale. Durante il medesimo consiglio direttivo sono stati nominati anche i referenti del magazzino viveri e del sistema AGEA/FEAD, Carlo Iavazzo e Salvatore Buccoleri.

Individuati altresì il referente delle attività di informatica Stefano Alfano, il web master Roberto Parrinello, il nuovo staff di comunicazione e grafica, coordinato dal delegato area sviluppo Cristian Fenu, e composto da Chiara Federica Spagnolo, con funzioni di vicario, Daniela Cravotta, Christian Sardo, Dell’Utri Maria, Matteo Leonardi, Daniele Pastorello, con compiti di sviluppo della comunicazione istituzionale. Per essere al passo con le nuove sfide che la società ci riserva quotidianamente la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta cerca sempre di evolversi ed adeguarsi per fornire la migliore risposta possibile.

L’adozione di ben tre protocolli operativi in ambito sociale sono una importantissima risorsa per il territorio, sapere cosa fare e come farlo in ogni situazione, soprattutto quelle relativa alle emergenze sociali, è un elemento che ci contraddistingue nel mare magnum di organizzazioni che si adoperano in questo ambito, noi vogliamo essere pronti e preparati a supportare la popolazione nel momento del bisogno, concretamente e senza indugio. Ringrazio – dice Sonia Bognanni, Presidente del consiglio direttivo della Croce Rossa di Caltanissetta, il consigliere Sylvia Genduso che con la sua competenza sta fornendo un importantissimo apporto alle attività, al delegato tecnico Virginia Cipolla, presente ed attenta alle esigenze del territorio, a Giusy Saporito referente del servizio psicosociale, attività che per anni non è stata implementata per carenza di professionisti. Inoltre abbiamo fornito anche nuove risorse all’area Sviluppo con web master, referente informatico e gruppo di lavoro per la comunicazione.

Auguro a tutti i referenti individuati un buon lavoro con l’auspicio di una crescita corale in tutte le attività, svolgendo da service per tutti gli obbiettivi della Croce Rossa Italiana. Un sentito ringraziamento, da parte di tutto il consiglio direttivo, anche a Mariateresa Sambataro, che per questioni personali ha rimesso l’incarico precedentemente ricoperto di referente dell’unità mobile di assistenza ai fragili, assegnato dal consiglio direttivo alla dott.ssa Miraglia, una professionista a cui vanno i migliori auguri per la gestione di una importantissima attività sul territorio. La nostra crescita sul territorio, dice Sylvia Genduso consigliere del Comitato di Caltanissetta con incarico specifico nell’area di inclusione sociale, passa da una attenta analisi dei bisogni, che cambiano spesso, e per tale ragione dobbiamo sempre adeguarci alle nuove sfide che la quotidianità ci propone, siamo una squadra di volontari che operano giornalmente per alleviare le sofferenze altrui, e nel nostro territorio, soprattutto dopo il periodo Covid abbiamo avuto un’impennata sostanziale di casi di emarginazione, solitudine e povertà, che cerchiamo di contrastare con i mezzi di cui disponiamo. Ringraziamo le pubbliche amministrazioni che si affidano ai nostri servizi per dare risposte chiare e pronte alle vulnerabilità, riconoscendo l’autorevolezza della Croce Rossa nel rispondere con professionalità ed impegno.