Crisi idrica a Caltanissetta, Michele Mancuso(FI): “Non si faccia strumentalizzazione politica, dal governo regionale un plafond per il rifacimento della rete idrica cittadina”

“Sappiamo quanto è difficoltoso il momento che stiamo vivendo tutti. E invito a non strumentalizzare l’emergenza idrica per fini politici, ma a lavorare in sinergia per il benessere dei cittadini.” Così Michele Mancuso(FI) è intervenuto al Consiglio Comunale convocato questa mattina e svolto in “adunanza aperta” nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Caltanissetta con oggetto la crisi idrica nel capoluogo nisseno.

E in merito al raddoppio della fornitura idrica da parte di Siciliacque l’onorevole Mancuso prosegue affermando che è servito per evitare un ulteriore allungamento dei giorni. “Siamo riusciti, grazie all’intervento dell’Ing. Cocina, con il presidente Schifani, insieme al governo regionale, a fare in modo che la richiesta di emergenza di Caltaqua a Siciliacque potesse essere ottemperata, perché senza il raddoppio della fornitura saremmo arrivati a superare i dieci giorni.”

La mancanza di pioggia, l’inefficienza delle precedenti gestioni, le perdite dell’acqua lungo le condotte idriche, in particolare di competenza di Siciliacque, sono le cause della situazione di emergenza che sta investendo la Sicilia, soprattutto il centro Sicilia. Un esempio è il tratto Pietraperzia-Capodarso – in stato di abbandono –, di fondamentale importanza per la città di Caltanissetta: “Abbiamo ricevuto risposta positiva da parte dell’Ing. Cocina sulle somme necessarie per rendere questo tratto efficiente – ha proseguito Mancuso –. L’esigenza è di continuare a trovare pozzi fintanto che le infrastrutture non saranno efficienti.”

Mancuso anticipa che il presidente Renato Schifani ha garantito un plafond che consentirà il rifacimento della rete idrica di Caltanissetta.

“Oggi la volontà politica è dimostrata con un’amministrazione – ha continuato Mancuso – che continua a fare tutto il possibile per risolvere il problema, e con un governo regionale che metterà a disposizione ciò che serve per rifare la rete idrica nella città di Caltanissetta. La voce deve essere univoca, perché noi rappresentiamo delle istituzioni e dobbiamo essere opportunità per le persone e fare quanto possibile per attenuare i disagi. Ci saranno sempre delle emergenze, l’importante è affrontarle con dignità, serietà e soprattutto lealtà, che è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno.” Michele Mancuso ha concluso ringraziando particolarmente il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, esempio “di grande laboriosità e di rappresentanza della città, vicino alle persone e aperto al dialogo.”