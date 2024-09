Coppa Italia Promozione. Il Serradifalco perde 3-1 a Casteltermini, ma si qualifica: decisivo il gol di Salvatore Di Marco

Il Serradifalco Calcio ha conquistato la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia di Promozione. I falchetti sono riusciti nell’impresa nonostante il 3-1 finale con il quale hanno perso sul campo del Casteltermini.

Nell’economia del triangolare, i falchetti hanno avuto la meglio grazie alla vittoria ottenuta nel primo match del triangolare contro l’Aragona battuta 2-0 al Valentino Mazzola. Questo successo s’è rivelato fondamentale, se non decisivo, per le sorti dei falchetti in Coppa Italia di Promozione.

Infatti, nella successiva sfida tra Aragona e Casteltermini, è stato l’Aragona ad imporsi 1-0 sul Casteltermini. A quel punto è diventata decisiva la partita tra Casteltermini e Serradifalco. Il Serradifalco poteva permettersi di perdere 2-0 e qualificarsi lo stesso.

I falchetti, in formazione rimaneggiata, hanno incassato 3 gol dagli scatenati agrigentini. Tuttavia, il grande cuore del Serradifalco ha saputo reagire trovando il gol qualificazione con Salvatore Di Marco. Il difensore centrale sancataldese è stato freddissimo nel battere il rigore spiazzando il portiere del Casteltermini e consentendo alla sua squadra di guadagnare il turno successivo di Coppa Italia.

Ora per il Serradifalco, in attesa del sorteggio per il turno successivo, è tempo di campionato con l’esordio di fuoco che disputerà sabato fuori casa contro il Santa Domenica Vittoria, compagine messinese che domenica scorsa ha espugnato il difficile campo del San Giovanni Gemini.