Concessa dalla LND deroga al Comune di Gela per l’omologazione dello stadio “Vincenzo Presti”

La LND (lega nazionale dilettanti) ha concesso una deroga al Comune di Gela per l’omologazione dello stadio Vincenzo Presti.

Da oggi al 30 settembre lo stadio di via Niscemi potrà essere utilizzato per le gare ufficiali dei tornei di Eccellenza e Promozione e via discorrendo e per il settore giovanile. La proroga è stata possibile grazie al lavoro degli uffici comunali competenti, così come spiega l’assessore allo Sport, Giuseppe Favitta.

“La ditta specializzata incaricata di sistemare anche il prato del Presti ha avviato i lavori questa settimana – dice l’assessore – abbiamo fatto in modo che si procedesse a sanare tutte le prescrizioni che ci erano state imposte. Gli ultimi interventi che riguardano la rizollatura del manto artificiale saranno effettuati nell’arco di una settimana e presumiamo l’ultima settimana di settembre, ma non inciderà con l’omologa o il rischio di dovere trovare un campo alternativo”.