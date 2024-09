Comunità Pastorale “Nozze di Cana” di Milano a Mussomeli per la festa patronale

MUSSOMELI – Sono partiti da Milano in tanti per approdare in Sicilia con un programma ben preciso: destinazione Mussomeli e non solo. Infatti, 23 componenti della Comunità Pastorale “delle Nozze di Cana”, formata dalle parrocchie di San Giuseppe della Pace dove viene venerata la nuova statua della Madonna dei Miracoli e di Sant’Ildefonso, accompagnati dal parroco don Antonio Suighi hanno raggiunto la Terra di Manfredi, la vigilia della festa patronale in onore di Maria SS. Dei Miracoli, accolti dal presidente del Comitato Madonna dei Miracoli di Milano, il mussomelese Enzo Spoto, dal presidente emerito Franco Mancuso, dal tesoriere Codega Andrea e da Enzo Tulumello. Hanno così potuto assistere ai Vespri solenni e l’indomani alla celebrazione eucaristica pomeridiana delle 17,30, officiata dal parroco milanese e, successivamente, allo svolgimento della lunga processione serale del simulacro mariano in giro per le vie cittadine. Dunque, un breve soggiorno a Mussomeli e in altri centri dell’isola da parte del predetto gruppo pastorale, in cui hanno potuto ammirare tradizioni e religiosità paesane come anche l’accoglienza loro riservata in terra Sicula. Hanno visitato Palermo, Monreale , Nubia, Marsala, Mazara del Vallo, Selinunte e Agrigento. ”Una iniziativa, ha commentato il parroco don Antonio, che rimarrà fra i più bei ricordi della comitiva”