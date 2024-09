Campofranco. Il 29 settembre escursione guidata nella Riserva naturale di Monte Conca

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco ha reso noto che domenica 29 settembre si terrà un’escursione con visita guidata nella splendida Riserva Naturale di Monte Conca, un vero gioiello del territorio campofranchese. L’evento, organizzato dall’associazione GOD Sutera in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Campofranco, la Riserva Naturale del Monte Conca e il Museo di Storia Locale di Campofranco, rappresenta un’importante occasione per riscoprire e valorizzare le bellezze naturali e storiche della nostra terra.

Durante la giornata, i partecipanti potranno visitare luoghi di grande interesse come il famoso “Ponte Romano” e la suggestiva “Fontana di li Rosi”, immersi in un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. La riserva, con la sua flora e fauna uniche, offre un’esperienza rigenerante a contatto con la natura incontaminata.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini e gli amanti della natura a partecipare a questo evento, che rappresenta non solo un momento di svago, ma anche un’opportunità per conoscere meglio il nostro patrimonio naturale e culturale. Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare gli organizzatori.