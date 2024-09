Caltaqua: fornitura all’intera Caltanissetta entro il fine settimana. Turnazione ogni 6 giorni

Nel pomeriggio si è svolta un’ulteriore riunione convocata da Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta cui hanno partecipato oltre il Sindaco di Caltanissetta anche i vertici di Caltaqua e Siciliacque per analizzare la situazione relativa al ripristino delle forniture e alla distribuzione idrica nella città di Caltanissetta.



Ad integrazione di quanto già comunicato nel pomeriggio da Caltaqua, in merito alla ripresa odierna della distribuzione, si rende noto che nella giornata di domani mattina avverrà la completa ripresa delle forniture da parte di Siciliacque dopo i guasti degli ultimi giorni alla condotta Ancipa. In conseguenza di ciò, Caltaqua provvederà alla fornitura di tutte le rimanenti zone della città di Caltanissetta con l’impegno di ultimare le distribuzioni entro la corrente settimana, specificando che ciascuna zona in distribuzione verrà successivamente rifornita con cadenza ogni sei giorni.

Nella giornata di domani, Caltaqua comunicherà in dettagli i turni di distribuzione