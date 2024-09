Caltanissetta. Trovato accordo per il prosieguo del servizio di trasporto sociale rivolto a persone con fragilità e/o disabilità.

CALTANISSETTA. Il servizio, offerto dal Comune di Caltanissetta, Assessorato alle politiche sociali e al lavoro, con fondi dedicati, rischiava di essere sospeso a partire dal 30 settembre in seguito al fermo proposito da parte delle cooperative Gaia ed Etnos, al momento le uniche accreditate per l’espletamento del servizio, di sospendere l’attività se non si fossero adeguate le tariffe all’aumento del costo della vita.

“Siamo soddisfatti – dice Giuseppe Intilla, dirigente dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta – per il risultato raggiunto grazie ad un lavoro certosino basato sul continuo confronto e dialogo, che ha visto coinvolto anche il Tavolo tematico per la non autosufficienza nella sua qualità di organo istituzionale afferente alla Rete territoriale per la prevenzione e inclusione sociale. L’obiettivo che ci siamo da ora in poi prefissati è quello di ricorrere, non solo per quanto concerne il trasporto, alla coprogettazione e alla coprogrammazione secondo un necessario spirito di condivisione e di collaborazione tra enti istituzionali, associazioni e cooperative”.

“Il servizio di trasporto sociale – spiega Maria Grazia Pignataro, portavoce del Tavolo tematico sulla non autosufficienza e Presidente dell’Ispedd – va oltre il semplice spostamento fisico. Rappresenta, infatti, un’opportunità educativa non solo per gli utenti che usufruiscono del servizio ma anche per gli stessi operatori e operatrici che comprendono e interiorizzano valori come la solidarietà, la responsabilità e il senso di comunità”.

Al momento usufruiscono del servizio 78 utenti con mezzi messi a disposizione dalle cooperative accreditate e 5 con mezzi propri delle famiglie interessate. Rimangono al momento 31 utenti in lista d’attesa, per i quali bisognerà trovare una soluzione.