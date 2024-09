Caltanissetta. Per il poeta nisseno Salvatore Amico 2° posto nel concorso “Versi in versi” a San Cataldo

CALTANISSETTA. Altro riconoscimento per il poeta e scrittore nisseno Salvatore Amico che si è classificato al 2° posto per una lirica in lingua poetica siciliana alla seconda edizione del Concorso di Poesia “Versi in versi”.

La manifestazione si è svolta a San Cataldo (CL) presso la Sala “Falcone e Borsellino”, organizzata dalla locale” Pro Loco” e dall’Associazione Culturale” San Giorgio”. Musica e poesia si sono alternate nel corso della serata che ha visto la partecipazione di un folto pubblico attento e partecipe, amante della scrittura poetica. A conclusione dell’evento c’è stato un momento di convivialità.