Caltanissetta. Nozze d’oro per Maria Michela e Luigi: un amore semplice e instancabile

Maria Michela Giannavola e Luigi Guttadauro, rispettivamente di 65 e 73 anni, si appresteranno il prossimo 14 settembre a celebrare, alla chiesa Sant’Agata al Collegio di Caltanissetta, le nozze d’oro.

Un traguardo iniziato nel 1974, e in seguito al quale hanno costruito una meravigliosa famiglia con solide fondamenta: valori e principi sani.

Circondati dall’amore dei figli, Ivana e Luca, dei rispettivi coniugi e dei quattro nipoti, Michela Maria e Luigi hanno riempito la loro vita d’amore e di gioia.

Dopo cinquant’anni festeggiano con grande felicità il risultato di tanto amore, custodito anche nei momenti più difficili.

Un grande esempio da seguire non solo per l’invidiabile traguardo raggiunto, ma anche per lo spirito di vita che adottano nella vita di tutti i giorni, instancabili, carismatici, allegri ma anche umili, semplici e disponibili a dare aiuto.