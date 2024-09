Caltanissetta. Il Lions Club in prima linea nella solidarietà con l’iniziativa “Dona i tuoi occhiali usati”

CALTANISSETTA. “Con l’iniziativa ‘Dona i tuoi occhiali usati’, il Lions Club di Caltanissetta, guidato dal presidente Salvatore Vancheri, si conferma in prima linea nella solidarietà. Tutte le farmacie della città hanno risposto positivamente, contribuendo al successo della raccolta. Vancheri ha sottolineato l’importanza del gesto: ‘È un piccolo aiuto per la comunità, ringraziamo i donatori e chi ci sostiene concretamente’.

Il progetto, che continua a riscuotere una grande partecipazione, prevede la raccolta degli occhiali usati che vengono puliti, riparati, classificati in base alla gradazione e poi distribuiti dai volontari del Lions Club a chi ne ha bisogno. ‘Anche un paio di occhiali che non utilizziamo più può restituire la vista a qualcuno’, ha concluso Vancheri, ringraziando sia i donatori che le farmacie per la loro preziosa collaborazione.”