Caltanissetta, il 7 settembre musica ed emozioni alla Parrocchia Santa Rosalia con l’evento “Niscima in Festa”

Sabato, 7 settembre, Caltanissetta accoglierà un nuovo evento ricco di emozioni. Alla Parrocchia S. Rosalia in contrada Niscima si terrà “Niscima in Festa”, in onore di Santa Rosalia.

Ideato da Alessandra Messina, innamorata della città in cui vive e con la volontà di far rivivere una festa dimenticata negli anni, l’evento si prospetta ricco di momenti imperdibili. Si inizierà alle ore 19:00 con la Santa Messa tenuta da Padre Salvatore Asaro e si proseguirà con il cabaret di Peppe Sica, con l’intrattenimento musicale e il Karaoke di Alessia e Sergio Aleo e con le esibizioni di danza a firma dello studio di danza dell’istituto Oasi Cristo Re diretto da Mariella Rizza. A condurre sarà la stessa Alessandra Messina.

“Ringrazio l’Amministrazione, in particolare l’assessore Petrantoni e il presidente del Consiglio Bruzzaniti, per avermi dato quest’opportunità – dichiara Alessandra Messina –. Sono onorata di aver potuto realizzare una festa molto sentita da noi che possa far rivivere Niscima; e ringrazio anche la Parrocchia Santa Rosalia per aver accolto l’iniziativa.”

Musica, emozioni e la gioia dello stare insieme saranno i veri protagonisti dell’evento, accompagnati dalla voglia di riscoprire una tradizione identitaria e di offrire alla città una risposta di amore e di partecipazione.

L’ingresso è libero e gratuito.