Caltanissetta. Guardia di Finanza, passaggio di consegne al Gruppo Gela: al comando il Maggiore Giovanni Statello

Nei giorni scorsi, presso, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, alla presenza del Comandante Provinciale, Col. Stefano Gesuelli, si è tenuto un sobrio ma significativo passaggio di consegne e di saluto del Magg. Michele Bellopede che ha lasciato il comando del Gruppo Gela, per andare ad assumere un altro prestigioso e impegnativo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli. Prende il suo posto il Maggiore Giovanni Statello, già in servizio presso il Comando Generale del Corpo. Il nuovo Comandante del Gruppo di Gela ha frequentato il 107° Corso “Monte Croce Carnico III” nelle sedi dell’Accademia del Corpo di Bergamo e Roma, conseguendo – al termine del percorso formativo quinquennale – la laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Durante il passaggio di consegne il Magg. Michele Bellopede, visibilmente emozionato, ha salutato e ringraziato il Comandante Provinciale di Caltanissetta e i colleghi presenti, dicendosi soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso dei 3 anni al Comando del Gruppo Gela, che hanno portato lustro e risalto al lavoro delle Fiamme Gialle nissene. Il Comandante Provinciale, in particolare, ha ricordato le attività svolte sotto il Comando del Magg. Bellopede in tema di controllo della spesa pubblica, del contrasto allo spaccio di stupefacenti e all’evasione fiscale nel territorio gelese, sottolineando le capacità professionali espresse e le doti di umanità e vicinanza al personale.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Gesuelli, ha concluso ringraziando nuovamente il Magg. Bellopede per l’impegno, la professionalità e la passione che quotidianamente ha profuso nel delicato incarico ricoperto e ha rivolto al Magg. Statello un caloroso augurio di buon lavoro, auspicando che il Gruppo Gela possa conseguire ulteriori lusinghieri risultati nell’interesse dei cittadini e delle Istituzioni.