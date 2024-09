Caltanissetta. Gestione della crisi idrica, Tesauro: “Sono accanto ai nisseni”

“Voglio ringraziare tutti per gli attestati di solidarietà; i messaggi sono stati tanti. Mi avete veramente commosso.” Inizia così il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro con un video postato sulla sua pagina Facebook per ringraziare quanti gli sono stati vicino in seguito al lieve malore che ha avvertito ieri, durante una delle proteste pacifiche, legate ai disagi dovuti alla mancanza di acqua, che stanno avvenendo in questi giorni. “Sono vicino a tutti, soprattutto in questa difficoltà della crisi idrica.”

Il sindaco Tesauro prosegue facendo riferimento al consiglio comunale convocato questa mattina: “È stato un consiglio comunale molto propositivo; abbiamo ascoltato i progetti, i programmi, le difficoltà.”

Al consiglio comunale è intervenuto anche il pubblico e del quale il sindaco ringrazia l’attenzione. “Grato all’intero consiglio comunale, alla maggioranza e all’opposizione, ai nisseni, alle istituzioni, agli attori che ogni giorno sono parte attiva di questa terribile crisi idrica, per aver partecipato al civico consesso di oggi con spirito solidale, buon senso e soprattutto senza colori politici ma semplicemente con i colori della Città e accanto ai nisseni.”

Prosegue affermando che si cercherà di migliorare la situazione, che si cercherà di fare una distribuzione equa dell’acqua e che si farà il possibile per trovare i finanziamenti affinché la rete idrica venga migliorata.

“Dobbiamo trovarci pronti e non avere mai più nel futuro problematiche di questo tipo che attanagliano la gente. E su questa scia di collaborazione, di comprensione, che io veramente mi onoro di essere il primo cittadino e di potere avere un confronto sereno con le persone alle quali mi sento vicino.

Conclude invitando i cittadini a continuare a collaborare, e di lavorare insieme per trovare soluzione affinché il problema dell’acqua possa essere “lenito attualmente e risolto successivamente”