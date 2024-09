Caltanissetta. Finanziato dall’Assessorato regionale Beni Culturali intervento per sistemare la copertura della Chiesa di San Sebastiano

Prendendo atto di cedimenti strutturali nella copertura della chiesa San Sebastiano, in piazza Garibaldi a Caltanissetta, l’architetto Giuseppe Di Vita, Direttore dell’Ufficio Tecnico Diocesano, in concerto con l’architetto Daniela Vullo, Soprintendente di Caltanissetta, si sono sollecitamente adoperati, anche con l’ausilio delle riprese fatte col drone, ad un attento sopralluogo in situ. In seguito a queste indagini, la Soprintendenza ha chiesto alla Diocesi a procedere per ripristinare la stabilità e sicurezza della copertura e a tornare a rendere agibile e fruibile la chiesa.

Non disponendo, però, la Curia dei fondi necessari per affrontare una tale spesa, l’architetto Daniela Vullo, a nome della locale Soprintendenza, ha prodotto la documentazione sullo stato di fatto di questo oggetto di interesse storico, artistico e culturale, chiedendo al rispettivo Assessorato Regionale ai Beni Culturali di finanziare con ‘somma urgenza’ l’intervento di recupero.

L’istanza è stata benignamente accolta stanziando € 120.000, da erogare nell’arco di un biennio. Il Vescovo e la Curia ringraziano la Soprintendenza di Caltanissetta, l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e quanti si sono premurati a velocizzare il procedimento.