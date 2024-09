Calcio Giovanile. Il talentuoso attaccante nisseno Matteo Spina (2010) approda al Foggia

Una promessa del calcio nisseno che diventa importante realtà. Si tratta di Matteo Spina giovanissimo, classe 2010, attaccante nisseno che ha firmato per il Foggia, storica quanto blasonata società pugliese attualmente in Lega Pro, ma che vanta trascorsi importanti anche in serie A e in serie B.

Matteo Spina giocherà la nuova stagione sportiva con i rossoneri pugliesi affrontando il campionato nazionale Under 15. Per il ragazzo nisseno un impegno non indifferente che, tuttavia, non lo spaventa. Anche perché nella squadra in cui è calcisticamente cresciuto, la New Team Caltanissetta di mister Cataldi, ha dimostrato di possedere senso del gol e capacità tecniche di prim’ordine.

Dunque, una nuova piccola stella che brilla nel firmamento del grande calcio con l’auspicio che il ragazzo nisseno possa farsi strada a suon di gol nel gran mondo del calcio a certi livelli.