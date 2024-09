BUTERA. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha reso noto alla cittadinanza la revoca dell’ordinanza della non potabilità dell’acqua. Lo ha fatto a seguito della nota a lui pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Caltanissetta.

In precedenza era stato disposto, tramite ordinanza il divieto di utilizzo a scopi potabili dell’acqua immessa nella rete idrica a servizio del Comune di Butera. Ora quell’ordinanza è stata revocata per cui l’acqua torna potabile e fruibile anche per uso alimentare.