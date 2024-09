Al via il 9^ Tindari Rally: 118 gli equipaggi ammessi dopo le verifiche. In palio Coppa Italia Rally Aci Sport e Campionato Siciliano

Scatta alle ore 17.00 dal parco assistenza di Oliveri la 9^ edizione del Tindari Rally. Seguirà alle 17.45 sul Lungomare di Patti la presentazione dei 118 equipaggi ufficialmente al via.

La gara organizzata da Cst Sport, rappresenta l’atto conclusivo della Coppa Italia Aci Sport 9^ zona e penultimo appuntamento del Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche.

I motori si sono accesi questa mattina alle 9.00 con lo svolgimento dello Shakedown per alcuni dei più accreditati protagonisti che hanno avuto modo di testare le vetture in assetto da gara a poche ore dallo start.



Fra gli equipaggi della classe regina, con le Skoda Fabia, subito in evidenza i due di punta della Cst sport, formati da Alessandro Casella e Rosario Siragusano, vincitori della scorsa edizione e Marco Pollara con Maurizio Messina, che hanno effettuato diversi stint, facendo segnare i migliori crono molto vicini fra loro.

E’ bastato solo un breve allenamento per il già navigatore e adesso a pieno merito pilota, Giuseppe Princiotto, il quale è sembrato subito a suo agio sulla vettura a marchio boemo, che avrà l’esperto messinese di lungo corso Nico Salvo seduto al suo fianco.

Buoni test anche per i fratelli pattesi Nunzio e Roberto Roberto Longo e per i messinesi Marcello Rizzo e Antonino Pittella che in una classifica assolutamente virtuale occupano le posizioni sotto il podio. Bene anche l’equipaggio d’oltre stretto Vona-Catroppa per la prima volta in Sicilia e Luca Ferro insieme a Mirko Lo piano per il loro debutto in classe regina.

Il traguardo della gara sarà domani, domenica 22 settembre, alle ore 18.30 sempre sul lungomare pattese, dopo lo svolgimento di 8 prove speciali, di cui 2 nella serata odierna e 6 domani.