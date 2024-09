Agosto in Rosso per il Nasdaq: Prospettive per Settembre

Il mese di agosto ha chiuso con un andamento negativo per il mercato azionario statunitense, segnato da una settimana particolarmente volatile. I principali indici azionari hanno subito perdite significative, con il Nasdaq 100 componenti che ha registrato un calo di oltre il 2,5%, il peggiore da giugno 2022. Anche l’S&P 500 ha perso circa l’1,7%, mentre il Dow Jones ha subito una flessione dell’1%.

Questa discesa è stata principalmente guidata dai titoli tecnologici, con aziende chiave come Nvidia e Broadcom che hanno subito pesanti perdite. Broadcom, in particolare, ha visto un calo delle sue azioni di oltre il 10%, nonostante il forte impulso legato all’intelligenza artificiale (AI), a causa di previsioni di vendita deludenti. Questo ha influito negativamente anche su altre società del settore, come Nvidia, che ha registrato un calo del 4%.

Contesto Macroeconomico: Lavoro e Tassi d’Interesse

Il rapporto sui posti di lavoro di agosto ha confermato la creazione di 142.000 nuovi impieghi, inferiore alle aspettative degli analisti che prevedevano 165.000 nuovi posti. Inoltre, le revisioni dei dati dei mesi precedenti hanno mostrato un ulteriore rallentamento del mercato del lavoro. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%, segnalando un possibile rallentamento, ma non una crisi del mercato del lavoro.

Questi dati hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nella riunione prevista per metà settembre. Gli investitori vedono ora una probabilità del 50% di un taglio di 50 punti base, un’opzione che solo pochi giorni prima era considerata meno probabile. Le dichiarazioni del governatore della Fed, Chris Waller, hanno rafforzato questa ipotesi, sostenendo che “il momento per tagliare i tassi è arrivato”.

Il Nasdaq e i Titoli Tech: Prospettive di Settembre

L’indice Nasdaq, fortemente orientato verso i titoli tecnologici, ha subito il colpo più forte ad agosto. Tuttavia, le prospettive per settembre potrebbero essere più favorevoli. Con un possibile taglio dei tassi, il costo del denaro diminuirà, rendendo più attraenti le azioni di crescita come quelle tecnologiche, che tendono a beneficiare di tassi più bassi.

In particolare, gli occhi degli investitori sono puntati su Nvidia, leader nel settore dei chip per l’AI, e Broadcom, che continua a capitalizzare sugli investimenti nell’intelligenza artificiale nonostante le difficoltà in altre divisioni. Il calo di agosto potrebbe rappresentare un’opportunità per chi adotta strategie di swing trading, cercando di trarre vantaggio dai movimenti a breve termine di titoli fortemente volatili come questi.

Inflazione e Attese sui Mercati

L’attenzione degli investitori sarà rivolta anche ai dati sull’inflazione di settembre. Il rapporto è atteso per il 13 settembre, con stime di una crescita dei prezzi al consumo del 2,6% su base annua, in calo rispetto al 2,9% di luglio. Anche l’inflazione core (esclusi cibo ed energia) dovrebbe mantenersi stabile al 3,2%. Questi dati potrebbero influenzare ulteriormente le decisioni della Fed sui tassi d’interesse, e un’inflazione più bassa potrebbe spingere gli investitori a riposizionarsi sui titoli di crescita, come quelli del Nasdaq.

Conclusione: Prepararsi a Settembre

Dopo un agosto difficile, il mercato guarda a settembre con la speranza di un miglioramento. I settori tecnologici, pur essendo stati i più colpiti, potrebbero trarre vantaggio da un taglio dei tassi, con titoli come Nvidia e Broadcom che potrebbero tornare a crescere. Tuttavia, il contesto rimane incerto, e gli investitori dovranno monitorare da vicino sia i dati economici che le decisioni della Fed per navigare la volatilità dei mercati.

In sintesi, la prudenza è d’obbligo, ma le opportunità non mancano per chi sa sfruttare i movimenti di mercato con strategie come lo swing trading. Settembre potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dell’economia e dei mercati finanziari, in particolare per l’andamento dei titoli tecnologici sul Nasdaq.