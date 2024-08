Villalba. Al via il progetto “Vita indipendente” rivolto alle persone disabili

VILLALBA: Prende il via il progetto “Vita Indipendente” rivolto ai disabili. Lo ha reso noto il sindaco Maria Paola Immordino. Al fine di garantire la partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile, la promozione della vita indipendente della stessa, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, il Distretto Socio – Sanitario D10 ha aderito al progetto “Vita Indipendente” promosso dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Gli interessati, persone adulte con disabilità (18-64 anni) potranno rivolgersi, entro e non oltre il 30 settembre al competente Ufficio Servizi Sociali per la presentazione dell’istanza. Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Villalba.