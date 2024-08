Sport e Longevità. A Goteborg il 95enne Angelo Squadrone si laurea campione del mondo nei 10 mila metri categoria SM95

Quando si dice longevità nello sport, il pensiero non può non andare ad Angelo Squadrone e ai suoi 95 anni. A Goteborg, in Svezia, ai mondiali master, ha vinto l’oro nei 10000 metri in 1h49’03”.

Ex colonnello della Folgore, Angelo è noto ed apprezzato per la sua longevità sportiva. Ha corso 130 maratone e vanta titoli italiani, europei e mondiali master. Inoltre ha fatto i primati italiani sui 10000 m SM90 1h18’’12 e 5km su strada SM90 42’48’’

Squadrone ha conquistato l’oro mondiale SM95 nei 10km su strada ai Campionati Mondiali Master di Goteborg con una prestazione semplicemente eccellente dimostrando come la longevità è un valore che nello sport può dire la sua.