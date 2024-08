Sicilia. Anas: dalle 22 alle 6 chiuso lo svincolo di Enna sulla A19 Palermo – Catania

A causa delle condizioni meteo sfavorevoli, i lavori previsti nella scorsa notte sulla A19 ”Palermo-Catania” in corrispondenza dello svincolo di Enna saranno eseguiti questa notte con le stesse modalità.

Dalle 22 di questa sera 29 agosto alle 6 di domattina 30 agosto la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello; la carreggiata in direzione Palermo sarà chiusa dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta ”Ferrarelle”. I mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta. (Adnkronos)