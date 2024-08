Serradifalco. Interrogazione del Pd all’Ars sulla situazione della Sp133: “Ad inizio 2025 previsto inizio dei lavori”

SERRADIFALCO. Il Pd di Serradifalco, con il presidente del consiglio Daniele Territo, ha reso noto che la Regione ha risposto all’interrogazione parlamentare che il gruppo consiliare del Pd all’Ars aveva rivolto al presidente della Regione e all’assessore alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sullo stato di impercorribilità della sp 133.

Il tratto, di circa 3,5 km, collega Serradifalco, la zona artigianale di contrada “Banduto” e tutti i paesi del comprensorio alla S.S. 640. Una risposta positiva. Dalla Regione infatti non solo è stato reso noto che è in corso di redazione il progetto esecutivo dell’importo di 1 milione di euro per la sistemazione del tratto viario, ma anche che l’intervento ha già il finanziamento da parte del Cipe nell’ambito delle compensazioni previste a seguito di convenzione tra Anas e Libero Consorzio (ex Provincia) di Caltanissetta.

L’on. Sebastiano Venezia, primo firmatario dell’interrogazione, sulla base di quanto risulta scritto nella risposta da parte della Regione, ha anche reso noto che entro la fine del 2024 è prevista la pubblicazione del bando pubblico per l’esecuzione della gara d’appalto, mentre ad inizio 2025 dovrebbero finalmente prendere il via i lavori per la sistemazione di tratto stradale breve ma di fondamentale importanza nell’economia della viabilità nella zona tra il cosiddetto Vallone nisseno e la ss 640.