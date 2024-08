Serie D. Pubblicato il calendario del girone I. Per la Nissa esordio casalingo con la Vibonese; il 23 ottobre derby con la Sancataldese

E’ stato pubblicato il calendario del girone I di serie D. La Nissa di Nicolò Terranova, per la cronaca, farà il suo esordio in campionato in casa contro l’ostica Vibonese il prossimo 8 settembre. Due i turni infrasettimanali di campionato: mercoledì 23 ottobre derby Nissa – Sancataldese al Tomaselli per l’ottava di campionato, e mercoledì 17 aprile con Enna – Nissa alla terzultima di campionato. Il derby di ritorno con la Sancataldese si disputerà al Valentino Mazzola di San Cataldo il 23 febbraio 2025 alla 25^ di Campionato.

Tra i big match da non perdere c’è Nissa – Siracusa 3^ di campionato del 28 settembre, e Nissa – Reggina del 1° dicembre. Insomma, un calendario certamente tosto per una Nissa che, comunque, ha tutte le carte in regola per riuscire a recitare un ruolo da protagonista in un campionato di serie D che, nel girone I, parla molto siciliano (con 12 squadre su 18), ma nel quale ci sono realtà calcistiche importanti come Reggina, Scafatese e Vibonese che non possono essere relegate al semplice ruolo di comprimarie. (foto Claudio Vicari)