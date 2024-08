Serie D. I tifosi potranno assistere agli allenamenti congiunti della Nissa nel parterre per consentire al Comune di pulire la tribuna

La Nissa ha reso noto che i tifosi che vorranno assistere agli allenamenti congiunti della squadra di Nicolò Terranova, a partire dal prossimo in programma sabato 10 agosto alle ore 18 contro l’Unitas Sciacca, potranno farlo ma solo nel parterre della tribuna.

La società ha spiegato che ciò dipende dal fatto che il Comune ha informato la società che, per consentire i lavori di pulizia straordinaria, la tribuna non potrà essere agibile fino alla prima gara ufficiale di Coppa Italia con l’Enna, in programma il 25 agosto prossimo.

Dunque, i tifosi della Nissa dovranno accomodarsi nel settore parterre proprio per permettere al Comune di ripulire adeguatamente la tribuna.