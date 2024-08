Seconda Categoria. Il Calcio Campofranco ha fatto domanda di ripescaggio in Prima Categoria

Il Calcio Campofranco ha intenzione di puntare in alto. Per questa ragione, in vista della nuova stagione, ha annunciato di aver inoltrato ufficialmente la domanda di ripescaggio in Prima categoria alla Lnd Sicilia.

La società campofranchese, in attesa dell’esito di tale richiesta, ha anche reso noto che il 29 agosto alle ore 17 si svolgerà un allenamento congiunto tra lo stesso Campofranco e il Casteltermini, squadra che la prossima stagione militerà in Promozione, presso lo stadio comunale di Casteltermini.

Il Calcio Campofranco ha oggi un nuovo organigramma societario con il nuovo presidente Giuseppe Schillaci, mentre la dirigenza è composta da Giuseppe Schillaci (vicepresidente), Giuseppe Pera, Francesco D’anna e Angelo Nicastro.