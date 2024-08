Santa Caterina. Nuovo defibrillatore in piazza Garibaldi per sostituire quello malfunzionante

SANTA CATERINA. E’ stato infatti installato un nuovo defibrillatore nella teca della centralissima piazza Garibaldi. Si tratta di una sostituzione che, come ha spiegato il sindaco Ippolito e l’assessore Lo Re, si è resa necessaria a seguito di segnalazione di malfunzionamento del precedente defibrillatore da parte della Croce Rossa, incaricata del controllo nell’ambito del progetto “Cuore”.

In precedenza, il Comune di Santa Caterina ha installato tre defibrillatori in punti diversi del centro abitato al fine di tamponare eventuali emergenze e salvare vite umane con il loro utilizzo. Inoltre sono stati formati decine di operatori all’uso del defibrillatore.

L’amministrazione comunale ha ora espresso la volontà che anche gli associati al “Militari in Congedo” siano in grado di utilizzare il presidio, non appena possibile, e che farà in modo che alcuni di loro possano frequentare il corso acquisendo le conoscenze, competenze e capacità necessarie per poter anche loro utilizzare il defibrillatore.