Santa Caterina. Iniziati i lavori per il collocamento di serbatoi per accumulare acqua che sgorga da abbeveratoio di Acquamara

SANTA CATERINA. Sono iniziati i lavori di collocamento e messa in opera di serbatoi per l’accumulo dell’acqua che sgorga dall’abbeveratoio “Acquamara” sito in contrada Arenella da utilizzarsi sia per scopi di protezione civile che di carattere zootecnico.

A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Ippolito che ha spiegato come questo provvedimento, che si inquadra tra quelli aventi come scopo quello di contrastare efficacemente l’emergenza idrica per gli allevamenti e gli incendi, sia stato posto in essere alla luce di quanto previsto con sua ordinanza sindacale dello scorso 16 luglio.