San Cataldo. Al via i lavori di riqualificazione della strada extraurbana in contrada Barboraso

SAN CATALDO. Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della strada extraurbana in Contrada Barboraso. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino sancataldese ha sottolineato: “Ancora una volta interveniamo su una via di comunicazione che tornerà ad essere pienamente percorribile, garantendo maggiore sicurezza e comodità per le numerose aziende e i cittadini che la utilizzano quotidianamente”.

Il sindaco ha infine ribadito: “L’inizio dei lavori rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità delle nostre infrastrutture e sostenere lo sviluppo economico del territorio e il benessere della comunità. Ringrazio l’Ufficio Tecnico comunale per il quotidiano lavoro a sostegno della nostra comunità”.