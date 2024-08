Preliminare di Coppa Italia di serie D: ricorso congiunto di Nissa ed Enna al Tar per non giocare a porte chiuse

Nissa ed Enna hanno annunciato di aver presentato ricorso congiunto al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo, a firma del legale Umberto Ilardo contro la decisione da parte delle autorità competenti di giocare a porte chiuse, la partita di calcio, valevole come turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma domani, 25 agosto, con fischio d’inizio alle ore ore 18 a Caltanissetta, allo stadio “Tomaselli”.

Si attende pertanto che il Tar Sicilia si pronunci e stabilisca se in effetti la gara dovrà giocarsi a porte chiuse, come decretato dall’Osservatorio nazionale per gli eventi sportivi, oppure a porte aperte.