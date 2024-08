Pellegrinaggio ammalati a Lourdes con Fratres regionale Sicilia e Unitalsi. In servizio anche volontari di Mussomeli

MUSSOMELI – Anche i volontari Fratres di Mussomeli con la segretaria Marilena Pastorello stanno partecipando all’iniziativa della Fratres Regionale Sicilia, guidata da Liliana Dipasquale, in collaborazione con la Unitalsi Sicilia Orientale, che ha organizzato il pellegrinaggio degli ammalati a Lourdes. Presente anche la presendente del Gruppo Fratres di Misterbianco Katia Spatafora. Una iniziativa di una settimana durante la quale i volontari Fratres faranno esperienza di servizio e di accompagnamento per i tanti ammalati che ogni anno si recano in pellegrinaggio a Lourdes. Da dire che Il viaggio è iniziato lo scorso sabato pomeriggio partendo dalla stazione di Siracusa con un lungo treno e si è arrivati a destinazione lunedì mattina. Il servizio di assistenza si sta svolgendo in treno e continuerà Lourdes, Il rientro, sempre in treno, è previsto per sabato sera. Per la Fratres non sono donazione del sangue ma anche servizio di volontariato che profuma di umanità