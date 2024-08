Parigi 2024, Lyles bronzo nei 200 metri: “Ho corso col covid”

(Adnkronos) – Letsile Tebogo trionfa nei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e conquista la medaglia d'oro. Noah Lyles corre con il covid e si accontenta del bronzo. Tebogo, atleta del Botswana, si impone con il tempo di 19"45 davanti agli statunitensi Kenneth Bednarek (19"62) e Lyles (19"70), vincitore dei 100 metri e grande favorito della vigilia. Lyles chiude al terzo posto e poi esce su una sedia a rotelle spinta dagli addetti. Il campione olimpico dei 100 metri fornisce la spiegazione: martedì è risultato positivo al covid. Due giorni fa si è svegliato in condizioni pessime e ha ricevuto la diagnosi dopo il test. "Ho cercato di andare avanti giorno per giorno. Mi sono idratato e mi sono isolato il più possibile", dice. "Dopo il test, mi sono isolato in un hotel vicino al villaggio. Ho preso le medicine consentite per tenere su il fisico. Volevo correre a tutti i costi. Sapevo che avrei dovuto dare tutto per avere una chance di vincere. Il covid ha senz'altro condizionato la mia prestazione, negli ultimi giorni non ho fatto altro che tossire: sono più che orgoglioso". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)