Pallavolo femminile B1. Riconfermata la giovane opposto Rita Franceschini

Nell’ambito del progetto sportivo targato Traina arriva un’altra importante novità per la definizione del roster che sarà chiamato ad affrontare il prossimo campionato di B1 di pallavolo femminile. E’ stata infatti riconfermata Rita Franceschini. Opposto, classe 2002, si è guadagnata la riconferma dopo il finale di stagione che l’ha vista protagonista assoluta proprio nelle quattro gare vincenti dei play off che hanno dato alla Traina la tanto sofferta serie B1.

Mister Buonavita evidentemente confida nelle sue doti fisiche e nella conferma di quel processo di crescita che è sicuramente nelle sue possibilità per tenere alta la presenza sotto rete. Pertanto, per lei è arrivata la riconferma per cui farà parte anche quest’anno del progetto Traina.