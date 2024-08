Pallavolo Femminile B1. Prende corpo il nuovo roster della Traina: riconfermata Moneta, Spena si ritira e D’Antoni preferisce la B2

Prende corpo il nuovo roster della Traina Caltanissetta che per la stagione 2024/2025 affronterà il campionato di serie B1. Preso atto di addii dolorosi e ricambi ritenuti necessari in alcuni ruoli, i dirigenti nisseni hanno costruito una squadra giovane, che conta nell’ambizione e professionalità delle nuove entrate e nell’entusiasmo e voglia di meritare la serie delle riconfermate per dimostrare di avere affidato al neo tecnico Eraldo Buonavita un gruppo competitivo.

Rispetto alla scorsa stagione la società della presidente Oriana Mannella ha metabolizzato con difficoltà la decisione di capitan Noemi Spena di appendere le scarpe al chiodo dopo una splendida carriera ventennale chiusa regalando alla sua città la storica promozione nella terza serie nazionale.

Inoltre con dispiacere i tifosi nisseni sono stati colpiti dalla decisione di Jennifer D’Antoni di continuare a militare in serie B2 non cercando in B1 una consacrazione con la società nissena che l’ha lanciata nella pallavolo che conta.

Infine Raffaella Minervini e Chiara Mozio Compagnoni giocheranno la prossima stagione a Melilli in serie B2, mentre Giada Musumeci è rientrata a Pedara per fine prestito.

Riconfermata Serena Moneta (schiacciatrice, classe 1990 n. 14), la forte atleta milanese, dopo avere contribuito in maniera determinante alla conquista della B1, ha deciso di rimanere a Caltanissetta per difendere la serie appena acquisita.

Maggiormente responsabilizzata dalla fascia di capitano avrà il compito di fare da chioccia ad un gruppo di giovani atlete ambiziose ma che dovranno prendere le misure ad una serie ricca di difficoltà. La società conta sulla sua pluriennale esperienza e sul suo massimo impegno per dare la giusta carica alla squadra puntando sulla sua grinta e sulla conoscenza della categoria.