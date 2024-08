Pallavolo femminile B1. La Traina riconferma la centrale Valeria La Mattina

Tra new Entry e riconferme prosegue la definizione del roster della Traina in vista del prossimo campionato in serie B1 di pallavolo femminile.

L’ultima importante riconferma è quella di Valeria La Mattina. Centrale classe 1995, La Mattina riveste a suon di presenze il ruolo di veterana essendo la prossima la sua quinta stagione consecutiva con la maglia nissena.

La forte centrale nei quattro precedenti campionati sempre in B2 ha sommato 82 presenze con 717 punti totalizzati. Per lei il prossimo campionato rappresenta il battesimo di fuoco in serie B1 dove conta di far valere la sua fisicità sotto rete, ma anche la sua grande esperienza.