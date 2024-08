Pallavolo femminile B1. Altro gran colpo di mercato per la Traina: presa la schiacciatrice Elisa Garofalo

Ancora un nuovo importante innesto per il roster della Traina che la prossima stagione 2024/2025 militerà in B1. Si tratta di Elisa Garofalo, schiacciatrice classe 2002. Nata a Velletri ma residente ad Aprilia in provincia di Latina, rappresenta il fiore all’occhiello della campagna acquisti della Traina.

Posto quattro con grandi doti in chiave difensiva, è dotata di notevole personalità sotto rete. Pur giovanissima, vanta una apprezzabile esperienza (tre anni fa nell’Accademia Sant’Anna in A2, due stagioni sempre in A2 nella Sigel Marsala con Eraldo Buonavita come allenatore, mentre lo scorso campionato lo ha disputato nella fila della Energy System Catania in serie B1).

Insomma, un importante colpo di mercato per una Traina che intende recitare un ruolo da protagonista anche nel prossimo campionato di B1 di pallavolo femminile.