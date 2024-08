“Notti di BCsicilia”. Caltanissetta, dal Bastione Sant’Agata a Palazzo del Carmine: visita guidata al Centro Storico

CALTANISSETTA. Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 28 agosto 2024 a Caltanissetta l’iniziativa dal Bastione Sant’Agata a Palazzo del Carmine: visita guidata al Centro Storico. L’appuntamento è fissato alle ore 21,00 presso il Bastione Sant’Agata in via Re d’Italia accanto alla Chiesa di S. Agata.

Dopo gli interventi di Salvatore Candura, Presidente Rotary Club Caltanissetta, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, di Giuseppe Giugno, Presidente Associazione Alchimia, di Giusy Scarantino, Presidente Inner Wheel, di Gabriella Urso, Presidente Club Garden “La Ferula”, di Salvatore Vancheri, Presidente Lions Club Caltanissetta, inizierà la visita guidata da Luigi Santagati, Storico del territorio. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, il Lions Club, il Rotary Club, il Club “La Ferula”, l’Associazione Inner Wheel e l’Associazione Alchimia. Visita libera e gratuita. Per informazioni Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@bcsicilia.it

La passeggiata inizia dal Bastione di Sant’Agata al Collegio in via Re d’Italia e prosegue per il cortile della Biblioteca comunale. Dal Bastione della Biblioteca ci si indirizza per via Redentore giungendo in vicolo Ciccianera, antico sedime del Torrente delle Grazie assieme a via Melfa, per poi proseguire per Piazza Giovanni Capuana, Piazza Luigi Pirandello e Piazza della Grazia sul luogo dove sorgeva il ponte di Caltanissetta.