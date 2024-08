Nelle prime 2 settimane di agosto gestite dalla Polizia Postale di Catania 65 frodi online per un totale di 280 mila euro

Anche durante le vacanze estive, la Polizia Postale continua la sua attività di vigilanza per proteggere cittadini, aziende e imprese dai reati online.

Solo nelle prime due settimane di agosto, il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania ha gestito 65 frodi online (per un totale di circa 280mila euro), 30 reati contro la persona e 9 denunce per pedopornografia e adescamento.

La Polizia Postale, per questo periodo di ferie consiglia in vacanza di evitare di pubblicare foto e video in diretta sui social. Inoltre invita a verificare sempre le richieste di pagamento con cambi di coordinate bancarie.