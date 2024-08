Migranti. Due morti dopo il naufragio al largo di Siracusa

E’ di due morti il bilancio di un naufragio avvenuto nella tarda serata di ieri a 17 miglia dalla costa del Siracusano. Durante le operazioni di soccorso del barcone, a seguito di una segnalazione giunta alla Capitaneria di Porto di Siracusa, i 34 migranti, tra siriani, egiziani e bengalesi, sono finiti in acqua per poi essere trasbordati sulla motovedetta della Guardia costiera di Siracusa. Il mezzo nautico, scortato dall’aereo Manta della Guardia costiera che ha intercettato il barcone, e’ arrivato al Porto di Siracusa ma uno dei migranti e’ morto all’arrivo in banchina, un altro e’ deceduto poco dopo il trasferimento in ospedale. La procura ha aperto una inchiesta per svelare le ragioni del decesso dei due migranti.