La segnalazione del sindaco Catania: “Inaccettabile l’interruzione del servizio di elisoccorso”

Riceviamo dal sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania e pubblichiamo : “Trovo del tutto inaccettabile che la società che gestisce l’elisoccorso abbia deciso di interrompere il servizio di elisoccorso nelle centrali operative del 118 di Messina e Caltanissetta. Lo è nel merito e lo è anche per il periodo delicato in cui questo avviene: in pieno mese agostano, in cui già si registrano i disservizi per la carenza di organico dovuto alle ferie estive del personale sanitario. Mi sento di plaudire all’azione intrapresa dalla Regione Siciliana che, per il tramite dell’Assessore alla Salute e del Presidente, ha già richiesto all’azienda l’immediato ripristino del servizio. Non è accettabile che un servizio così importante per la salute dei cittadini possa essere interrotto unilateralmente e senza alcun preavviso. Se non si dovesse arrivare all’immediato ripristino del servizio in provincia di Caltanissetta come sindaco di un comune che è sede di una struttura ospedaliera che fruisce frequentemente del servizio di elisoccorso, sarò costretto a presentare un esposto alla magistratura per interruzione di pubblico servizio”.