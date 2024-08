La Sancataldese si rinforza a centrocampo con l’esperto argentino Matias Etchegoyen

Il mercato della Sancataldese ha proposto un altro importante colpo in queste ultime ore. Il Club verde amaranto ha comunicato che ufficialmente ha raggiunto l’intesa con il centrocampista play argentino classe ’95 Matias Etchegoyen.

Il centrocampista, che vantava una buona esperienza all’estero, è arrivato in Italia indossando la maglia del Varese, Sant’Angelo Lodigiano e Francavilla. Giocatore con spiccate qualità in mezzo al campo e con un buona capacità offensiva costituisce un elemento di sicuro affidamento per il centrocampo verde amaranto.