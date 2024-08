Il 9 agosto prevista uscita dei gironi di Eccellenza, Promozione di calcio a 11 e Serie C1 di calcio a cinque

La Lnd Sicilia ha reso noto che gli organici dei gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione di calcio a 11 e di serie C1 di calcio a cinque, nonché i ripescaggi per la stagione 2024-25, verranno comunicati domani, venerdì 9 agosto, con un apposito comunicato stampa.

C’è grande attesa negli ambienti calcistici siciliani in generale e nisseni in particolare per l’uscita degli organici ma anche per stabilire le squadre che saranno ripescate. Un’attesa che sarà soddisfatta nella giornata di domani.