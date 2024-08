Fillea-Cgil e Filcams-Cgil: la Sp 8 Gela – Butera necessita lavori di adeguamento

La Sp8 Gela-Butera necessita di lavori di adeguamento. Lo hanno ribadito, come riporta il Quotidiano di Gela, le segreterie di Fillea-Cgil e Filcams-Cgil, con Francesco Cosca e Nuccio Corallo. “Continuiamo a denunciare l’inerzia della politica in merito a problemi risolvibili, proponendo sin da subito una soluzione che passi attraverso l’immediato blocco dell’arteria e il ripristino. Chi dovrebbe intervenire ed occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arteria stradale?

L’ex Provincia di Caltanissetta? Senza fondi, priva di ogni rappresentanza politica e quindi in mano al governatore Schifani? Il sindacato – spiegano – si appella in modo particolare ai sindaci dei Comuni del comprensorio, raccogliendo il grido d’allarme del sindaco di Butera, per un incontro prefettizio, alla presenza del sindacato, dei sindaci di Butera e di Gela e del commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta.

Lo scopo è aprire un tavolo permanente che porti a soluzioni immediate, alla normale viabilità del territorio, visto l’imminente inizio delle attività scolastiche e della stagione invernale, con annesse piogge e allagamenti della strada provinciale. Chiediamo l’impegno di tutti gli attori interessati. Fin dal lontano 2016, abbiamo denunciato lo stato di forte degrado e pericolo della Sp8, incontrando l’allora presidente del Consorzio di Caltanissetta e il genio civile, riuscendo nell’intento di accelerare l’iter per il ripristino e il rifacimento della prima frana. Chiediamo continuità affinché l’insicurezza non si trasformi in tragedia per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrano la strada”.

Secondo i sindacalisti, iniziano a diventare preoccupanti pure le condizioni del tratto della Gela-Caltanissetta. “Il traffico veicolare, inoltre, ogni giorno di più si sposta e affolla lo scorrimento veloce Gela-Caltanissetta usurando ancor prima del tempo anche questa arteria nella quale quotidianamente si registrano incidenti”, aggiungono. (foto Quotidiano di Gela)