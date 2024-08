Farm Cultural Park. “Caltanissetta, la cura e il desiderio”: una serata speciale all’insegna dell’immaginazione e dell’impegno

Venerdì 9 agosto 2024, presso la FARM CULTURAL PARK di Palazzo Tortorici a Mazzarino, nell’ambito della manifestazione “Abbiamo tutto manca il resto”, artisti visivi, fotografi, illustratori, pittori, registi, videomaker, poetesse, scrittrici, imprenditrici, ambientalisti, musicisti e persino cultori di lingua e cultura cinese, tutti nisseni, su iniziativa dell’inesauribile Andrea Bartoli, sono stati invitati a vivere, insieme, una serata speciale all’insegna dell’immaginazione e dell’impegno per Caltanissetta. Una sorta di epifania, di felice rivelazione, voluta e condivisa. Questi gli artisti, i creativi che hanno esposto, raccontato le loro opere: Alessia Gattuso, Luca Iannì; Michele Lombardo, Lorenzo Ciulla, Ettore Garozzo, Cristiano Giamporcaro, Francesco Petrantoni, Danilo Napoli, Antonella Ballacchino, Armando Turturici, Michele Cannavó, Anna Mosca Pilato. Giuseppe Veneziano ha dedicato un omaggio speciale a Girolamo Ciulla.







L’esposizione, a Palazzo Tortorici, è visitabile fino al mese di giugno del 2025.Grazie al contributo di Leandro Janni è stato immaginato un momento pubblico che riaprisse i “cassetti dei sogni” con il tema-proposta “Caltanissetta, la cura e il desiderio”, mentre Pasquale Carlo Tornatore ha invitato diversi contributors a esprimere il loro desiderio/progetto per Caltanissetta: Erika Assennato, Noemi Siemi Ballacchino, Marcello Bellomo, Irene Bonanno, Ivo Cigna, Valeria Dell’Utri, Liborio Di Buono, Emanuela Pulvirenti, Martina Scarlata, Carlo Sillitti, Manfred Spagnoli, Loris Viviano. Presente anche il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro. Allo stesso tempo, si è pensato di estendere l’invito a tutti i nisseni, e non solo, attraverso un form da compilare e in cui manifestare il proprio desiderio/progetto per Caltanissetta. Questo è il link: https://farmculturalpark.typeform.com/to/H6rQ69Ld.

Ma ecco il testo – “Caltanissetta, la cura e il desiderio” – proposto da Leandro Janni per la manifestazione che ha avuto luogo a Palazzo Tortorici: “In un capitolo de Le città invisibili di Italo Calvino leggiamo: «È inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere le città, ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati». E dunque: QUALI DESIDERI, PROGETTI HAI PER CALTANISSETTA? Senza impegno, senza cura, senza un legame autentico è chiaro che diventa difficile se non impossibile realizzare tali desideri. Vengono in mente le parole di John F. Kennedy: «Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese».”Lo spirito dell’iniziativa della FARM CULTURAL PARK (fondata nel 2010 da Andrea Bartoli e Florinda Saieva) è: “Denunciamo, combattiamo, trasformiamo con l’Arte”. È questa l’ambizione di “Abbiamo tutto manca il resto”, la prima edizione della Quadriennale transdisciplinare diffusa dedicata alla Sicilia.